60 Yaş Üstü Bireyler Yaratıcı Drama Atölyesinde Buluştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 60 yaş üstü kişiler, yaratıcı drama atölyesine katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Sağlıklı ve Aktif Yaş Alma Programı (SAYAP) kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Ferhunde Aytaç eşliğinde düzenlendi.

"İsimleri hatırlayamam" diyerek başlayan katılımcıların, çalışmanın sonunda birbirlerinin isimlerini kolaylıkla söyleyebilmeleri dikkati çekti.

SAYAP Genel Koordinatörü Dr. Cemil Yavuz, yaptığı açıklamada, yaratıcı dramanın aktif yaş alma sürecindeki bireyler için hem sosyal hem de bilişsel faydalar sağladığını söyledi. Yavuz, bu tür atölye çalışmalarının her yıl düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Dönem Koordinatörü Bahriye Varol ise atölyede oyun oynadıklarını, eğlendiklerini belirterek, "Amacımız birbirimizi daha iyi tanımak, birlikte üretmek ve keyifli zaman geçirmekti. Katılımcı arkadaşlarımızdan aldığımız olumlu geri bildirimler de bunun en güzel göstergesi oldu." ifadelerini kullandı.