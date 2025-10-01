Haberler

60 Yaş Üstü Bireyler Yaratıcı Drama Atölyesinde Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 60 yaş üstü kişiler, Sağlıklı ve Aktif Yaş Alma Programı kapsamında düzenlenen yaratıcı drama atölyesine katılarak sosyal ve bilişsel faydalar elde etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 60 yaş üstü kişiler, yaratıcı drama atölyesine katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Sağlıklı ve Aktif Yaş Alma Programı (SAYAP) kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Ferhunde Aytaç eşliğinde düzenlendi.

"İsimleri hatırlayamam" diyerek başlayan katılımcıların, çalışmanın sonunda birbirlerinin isimlerini kolaylıkla söyleyebilmeleri dikkati çekti.

SAYAP Genel Koordinatörü Dr. Cemil Yavuz, yaptığı açıklamada, yaratıcı dramanın aktif yaş alma sürecindeki bireyler için hem sosyal hem de bilişsel faydalar sağladığını söyledi. Yavuz, bu tür atölye çalışmalarının her yıl düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Dönem Koordinatörü Bahriye Varol ise atölyede oyun oynadıklarını, eğlendiklerini belirterek, "Amacımız birbirimizi daha iyi tanımak, birlikte üretmek ve keyifli zaman geçirmekti. Katılımcı arkadaşlarımızdan aldığımız olumlu geri bildirimler de bunun en güzel göstergesi oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Sumud Filosu'nun çağrısıyla harekete geçtik! Aralarında Türkler de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'un yıldızından maç oynanırken İlkay Gündoğan'a bomba soru

Liverpool'un yıldızından maç oynanırken İlkay'a bomba soru
Beşiktaş'ın yeni yıldızından Sergen Yalçın'a mesaj: Beni derbide oynat hocam

Beşiktaş'ın yeni yıldızından Sergen'e mesaj: Beni derbide oynat hocam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.