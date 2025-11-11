60+ Tazelenme Üniversitesi'nden 125 Mezun

Anadolu Üniversitesi bünyesinde 60 yaş ve üzeri bireylere yönelik eğitim imkanı sunan "60+ Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü", yaşam boyu öğrenme fırsatı sağladığı 125 kişiyi mezun etti.

Anadolu Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi Müdürü Doç. Dr. Emre Birinci'nin koordinasyonunda, 1 Ekim 2019'da ilk ders zilini çalan "60+ Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü"nde, 4 yıl süresince halk dansları, arkeoloji, tiyatro, yoga ve psikoloji gibi alanlarda akademik ve uygulamalı dersler veriliyor.

Emekli askeri personelden profesyonel yöneticilere, ev hanımlarından öğretmenlere kadar hemen her kesime öğrenim imkanı sunulan Tazelenme Üniversitesindeki öğrencilerden kimi eşiyle kimi de arkadaşıyla derslere katılıyor.

Herhangi bir diploma, sınav ya da akademik zorunluluk bulunmadan katılım sağlanan Tazelenme Üniversitesinde 204 öğrenci öğrenimini sürdürüyor.

İlk mezunlarını Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak 2024'te veren Tazelenme Üniversitesi şimdiye kadar 125 öğrencisini yeni hayatına uğurladı.

Program yoğun ilgi görüyor

Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü'nün kurucu koordinatörü ve Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi Müdürü Doç. Dr. Emre Birinci, AA muhabirine, "60+ Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü"nün yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Katılımcıların bilişsel, fiziksel ve psikolojik fonksiyonlarını aktif tutmaya yönelik dersler verdiklerini anlatan Birinci, "Psikoloji, nöroloji, ağız ve diş sağlığı, akılcı ilaç kullanımı, sağlık bilgisi gibi teorik derslerin yanı sıra astronomi, İngilizce, hukuk, mandala boyama, sirtaki, halk oyunları, yoga ve spor gibi uygulamalı derslerimiz de bulunuyor." diye konuştu.

Birinci, kayıtların son iki yıldır çevrim içi olarak alındığını belirterek, yoğun ilgiden yüz yüze kayıt sistemini kaldırdıklarını kaydetti.

Daha önce sabaha karşı üniversite kapısında sıraya giren öğrenciler olduğunu ifade eden Birinci, şöyle konuştu:

"Bu nedenle çevrim içi kayıta geçtik. Bu yıl kayıt günü kontenjanımız sadece 1 dakika 51 saniyede doldu. Sanırım dünyada bu kadar hızlı dolan bir kontenjan yoktur."

Birinci, farklı yaş gruplarını buluşturan etkinliklere de önem verdiklerini belirterek, Tazelenme Üniversitesinden bir yıl sonra Kuşaklar Arası Dayanışma Kulübü'nü kurduklarının vurguladı.

"Eşimle aynı zamanda sınıf arkadaşı da olduk"

Tazelenme Üniversitesinde eşi emekli Hava Astsubayı Özer Taylan ile öğrenim gören ev hanımı Sevim Taylan da bu program sayesinde hayatlarına yeni bir heyecan kattıklarını söyledi.

Daha önce eğitim alan arkadaşı sayesinde Tazelenme Üniversitesi ile tanıştığını vurgulayan Taylan, şunları kaydetti:

"Onun önerisiyle gelmeye karar verdik. Bu sayede eşimle aynı zamanda sınıf arkadaşı da olduk. Tazelenme Üniversitesi monotonlaşan hayatımıza bir ışık oldu. Derslere gelirken heyecanlanıyoruz. Yeni arkadaşlar ediniyoruz. Birbirinden değerli eğitmenlerden bilgiler öğreniyoruz. Kuşaklar Arası Dayanışma Kulübü'nün etkinlikleri sayesinde gençlerle bir araya geliyoruz. Bu bizim için adeta gençlik aşısı gibi."

Tazelenme Üniversitesinin en yaşlı öğrencisi 82 yaşındaki Ahmet Hızlı da 3 yıl sonunda kayıt yaptırmayı başardığı programda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gar müdürü olarak 33 yıl görev yaptığını ifade eden Hızlı, "Dersler çok güzel geçiyor, hocalarımız ve arkadaşlarımız iyi. Psikoloji, astronomi, sağlık gibi bildiğimiz konuları burada daha derin öğreniyoruz." dedi.

Ev hanımı Kadriye Kılıç ise arkadaşı ve kızının tavsiyesiyle kayıt yaptırdığı Tazelenme Üniversitesi sayesinde kendini çok daha iyi hissettiğini belirterek, "Başta gelmek istemedim ama şimdi yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. Hiçbir ağrım yok, hastalığım kalmadı." diye konuştu.