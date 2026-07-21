Muş'ta 60+ Tazelenme Üniversitesinde okuma yazma eğitimi

Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 60+ Tazelenme Üniversitesi kapsamında kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursu devam ediyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle İlahiyat Fakültesinde yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda yürütülen kursta, ileri yaştaki kadınlara okuma yazma eğitimi veriliyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, kursta yaptığı incelemede, 60+ Tazelenme Üniversitesi kapsamında uygulamalı eğitimlerin sürdüğünü söyledi.

Kurslarda harfleri tanıma, okuma, yazma ve temel dil becerilerine yönelik çalışmalar yapıldığını ifade eden Alican, yaşam boyu öğrenmenin yaşla sınırlı olmadığını dile getirdi.

Katılımcıların okuma yazmayı öğrenmeye başladığını belirten Alican, talepler doğrultusunda gelecek dönemde 60+ Tazelenme Üniversitesi bünyesinde Kur'an-ı Kerim kursu açmayı planladıklarını kaydetti.

Programın her dönem ilgi gördüğünü belirten Alican, bazı kursiyerlerin birden fazla dönem programa katıldığını, eğitimlerin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle üniversiteyle bağlarını güçlendirdiklerini dile getirdi.

İlk kez okuma yazma kursuna katılan beş çocuk annesi Medine Çağlayan ise çocuklarını okuttuğunu ancak kendi dönemindeki koşullar nedeniyle eğitim alamadığını anlattı.

Okuma yazma bilmediği için resmi işlemler sırasında zorluk yaşadığını anlatan Çağlayan, kurs sayesinde okuma yazmayı öğrenmeye başladığını ve bunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.