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6 Yıl Sonra Yakalandılar: Yaban Keçisi Avcılarına Ceza

6 Yıl Sonra Yakalandılar: Yaban Keçisi Avcılarına Ceza
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 yıl önce Siirt'in Şirvan ilçesinde koruma altındaki 5 yaban keçisini yasa dışı avlayan 2 kişinin titiz takip sonucu tespit edilerek idari para cezasına çarptırıldığını duyurdu. Bakanlık, doğal hayatın korunması için tüm kurumlarla 7/24 sahadayız mesajını verdi.

TARIM ve Orman Bakanlığı, 6 yıl önce Siirt'in Şirvan ilçesinde koruma altındaki 5 yaban keçisini yasa dışı avlayan 2 kişinin tespit edilerek, haklarında idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, "6 yıl önce Siirt Şirvan'da koruma altındaki 5 yaban keçisini yasa dışı avlayan şahıslar; Cumhuriyet Başsavcılığımız, Jandarma Teşkilatımız ve Milli Parklar ekiplerimizin titiz takibi ve koordinasyonuyla tespit edilerek, haklarında idari para cezası uygulandı. Yıllar geçse de devletimizin hafızası diri, kanunsuzluklara karşı takibi her zaman nettir. Doğal hayatı korumak için tüm kurumlarımızla 7/24 sahadayız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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