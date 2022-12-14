İşte Kadir İstekli'nin ilk ifadesi! Hem ses kaydı hem de ilişki iddiası hakkında konuştu

6 yaşındaki çocukla evlenerek yıllarca cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Kadir İstekli'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. İstekli, dava dosyasına giren ses kaydıyla ilgili, "Eşim sürekli bu iddiayı gündeme getiriyordu ben de bu durumu kabul etmiyorum. 6 yaşında birlikteliğin mümkün olmadığını anlattım ancak eşim bu durumu kabul etmiyor. Tartışma sırasında eşimin ısrarlı olması nedeniyle ve tartışmayı uzatmamak için 'Doğrudur, dediğin gibidir' şeklinde sözler söylemiştim" dedi.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirdiği ve bu kız çocuğunun yıllarca istismara maruz kaldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Olayın yankıları sürerken Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G. ile evlendiği ve istismar ettiği öne sürülen Kadir İstekli'nin 2 Aralık 2020'de savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Oda TV'de yayınlanan ifade tutanağında Kadir İstekli'nin üzerine atılı bütün suçlamaları reddetmesi dikkat çekti.

İşte Kadir İstekli'nin savcılıktaki ifadesi;

"Ben eşimin babası tarafından dini nikahımızın kıyıldığı ve eşim 6 yaşındayken cinsel birliktelik yaşadığımız konusundaki beyanlarını kabul etmiyorum. Eşimle evlendikten sonra aramızda sözlü tartışma oluyordu.

SES KAYDI İÇİN NE DEDİ?

Eşim sürekli bu iddiayı gündeme getiriyordu ben de bu durumu kabul etmiyorum. 6 yaşında birlikteliğin mümkün olmadığını anlattım ancak eşim bu durumu kabul etmiyor. Ben tartışma sırasında eşimin ısrarlı olması nedeniyle ve tartışmayı uzatmamak için 'Doğrudur, dediğin gibidir' şeklinde sözler söylemiştim. Bu sözleri hangi tarihte söylediğimi hatırlamıyorum. Bu tartışma sırasında eşim ve benim dışımda başka kimse yoktu. Bu yöndeki iddiaları kabul etmiyorum.

"RIZASI DIŞINDA CİNSEL İLİŞKİDE BULUNMADIM"

Cinsel ilişkide bulunmak istemiyordu. Ben de kendisine 'Tamam rızan yoksa olmasın' şeklinde cevap veriyordum. Eşimin istek ve rızası dışında cinsel ilişkide bulunmuş değilim. Bu yöndeki suçlamaları kabul etmiyorum.

FOTOĞRAFTAKİ KİŞİNİN KEDİSİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Eşim tarafından ibraz edilen fotoğraflardaki erkek şahıs benim. Sadece çaydanlık resmi bulunan ve sırtı dönük vaziyetteki erkek şahsın ben olup olmadığımdan emin değilim. Eşimin yalnız olarak bulunduğu fotoğrafları ben çekmedim. Dosyadaki ev fotoğrafı Sapanca'daki eşimin ailesinin evidir. Ben dosyadaki eşimin beyaz gelinlikli fotoğrafındaki gelinliği diktirmedim. Boynunda bulunan kolyeyi de ben almadım. Eşimin 13 yaşındayken nişan fotoğrafı olarak çektirdiğini iddia ettiği fotoğraf nişan fotoğrafı değildir. Aile içi bir fotoğraftır. Ben suçlamaları kabul etmiyorum.

"MÜSTAKİL EVİMİZİN OLMASINI İSTİYORDU"

Kayınbabam ile evlerimiz yan yanadır. Eşim başka eve taşınmamızı istiyordu. Müstakil bir evimizin olmasını istiyordu. 'Sıkıldığını, darlandığını' söylüyordu. Ben daha sonra taşınabileceğimizi söyledim. Eşim de bana 'Ben burada kaldığım sürece psikolojim bozuluyor, sen bir şey yapmazsan ben bir şeyler yaparım' şeklinde konuşuyordu.

"EŞİM BANA 'İKİNCİ EVLİLİK YAPABİLİRSİN' DEDİ"

Aramızda husumet ve düşmanlık yok ama bir yıldır böyle davranıyor. Eşim yaklaşık 6 ay önce benden ayrılmak istediğini söyledi. Ben de ayrılmak istemedim. Eşim bana 'Ben seninle cinsel ilişkide bulunmak istemiyorum. Sen ikinci bir evlilik yapabilirsin' dedi. Ben de eşime 'Ben senden memnunum, ikinci evlilik olmaz. Sen ne zaman istersen o zaman beraber oluruz' şeklinde sözler söyledim."