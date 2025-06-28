Tarlada bulduğu tabancayla kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tarlada oynayan 6 yaşındaki çocuk, bulduğu tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tarlada bulup oynadığı tabancanın ateş almasıyla kendini vuran M.E.Ş. (6), hayatını kaybetti.

TARLADA BULDUĞU TABANCAYLA KENDİNİ VURDU

Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla tarlada oyun oynayan M.E.Ş. isimli erkek çocuğu, iddiaya göre, yakınlarının yabani hayvan saldırılarına karşı önlem amacıyla tarlaya bıraktığı tabancayı buldu. Bir süre oyun oynayan M.E.Ş., tabancanın ateş almasıyla başından ağır yaralandı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesinin duyulması üzerine bölgeye gelen yakınları, çocuğu kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E.Ş., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. M.E.Ş.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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