6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an

ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattı. Saldırının ardından harekete geçen İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'deki ABD üslerini vurdu. İran hükümetinin yarı resmi haber ajansı Fars'ın aktardığına göre Katar'daki El Udeyd Hava Üssü, Kuveyt'teki El Selim Hava Üssü, BAE'deki El Dafra Hava Üssü ve Bahreyn'de 5. Filo'nun yer aldığı Cufeyr üssü hedef alındı.

KATAR'DA PATLAMALAR YAŞANDI

İran Devrim Muhafızları 6 ülkenin ABD üslerine eş zamanlı saldırılar düzenledi. Fransız haber ajansı AFP, Katar'daki ABD üssü yakınlarında siren sesleri duyulduğunu bildirdi.

FÜZENİN DÜŞTÜĞÜ ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Bölgeden gelen görüntülerde İran füzesinin Katar'a düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Füzeyi gökyüzünde görenler hemen telefonuna sarıldı. Görüntülerde füzenin düştüğü anda büyük bir patlama yaşandığı ve siyah dumanların gökyüzüne yayıldığı anlar yer aldı. Bölge halkının ise korku ve panik içinde kaçıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

"İKİ FÜZEYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Adının paylaşılmaması şartıyla CNN'e konuşan bir Katarlı yetkili, ülkesinin İran'dan fırlatılan iki füzeyi etkisiz hale getirdiğini söyledi. Katar Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili de El Cezire'ye yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan füzelerin ABD yapımı Patriot hava savunma sistemiyle vurulduğunu bildirdi.

KATAR'DAN HALKA UYARI: ASKERİ ÜSLERDEN UZAK DURUN

Katar, mobil cihazlar üzerinden bir uyarı yayınlayarak halka evde kalmaları ve askeri üslerden uzak durmalarını tavsiye etti. Öte yandan Katar, savunma sistemleriyle hava sahasında İran kaynaklı bir füzeyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ "SIĞINAKTA KAL" UYGULAMASI BAŞLATTI

ABD'nin Katar Büyükelçiliği, tüm personel için "Sığınakta kal, güvenli alanda kal" uygulaması başlattı ve Katar'daki Amerikalılara da aynı yönergeleri takip etmelerini söyledi.