Haberler

6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an

6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an Haber Videosunu İzle
6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından İran da Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'deki ABD üslerini vurdu. Katar'a düşen İran füzesi saniye saniye kameraya yansıdı. Katar, 2 füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirirken ABD'nin Katar Büyükelçiliği "Sığınakta kal" çağrısı yaptı.

  • İran, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'deki ABD üslerine eş zamanlı saldırılar düzenledi.
  • Katar, İran'dan fırlatılan iki füzeyi Patriot hava savunma sistemiyle etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
  • ABD'nin Katar Büyükelçiliği, tüm personel için 'Sığınakta kal, güvenli alanda kal' uygulaması başlattı.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattı. Saldırının ardından harekete geçen İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'deki ABD üslerini vurdu. İran hükümetinin yarı resmi haber ajansı Fars'ın aktardığına göre Katar'daki El Udeyd Hava Üssü, Kuveyt'teki El Selim Hava Üssü, BAE'deki El Dafra Hava Üssü ve Bahreyn'de 5. Filo'nun yer aldığı Cufeyr üssü hedef alındı.

KATAR'DA PATLAMALAR YAŞANDI

İran Devrim Muhafızları 6 ülkenin ABD üslerine eş zamanlı saldırılar düzenledi. Fransız haber ajansı AFP, Katar'daki ABD üssü yakınlarında siren sesleri duyulduğunu bildirdi. 

FÜZENİN DÜŞTÜĞÜ ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Bölgeden gelen görüntülerde İran füzesinin Katar'a düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Füzeyi gökyüzünde görenler hemen telefonuna sarıldı. Görüntülerde füzenin düştüğü anda büyük bir patlama yaşandığı ve siyah dumanların gökyüzüne yayıldığı anlar yer aldı. Bölge halkının ise korku ve panik içinde kaçıştığı anlar da görüntülere yansıdı. 

"İKİ FÜZEYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Adının paylaşılmaması şartıyla CNN'e konuşan bir Katarlı yetkili, ülkesinin İran'dan fırlatılan iki füzeyi etkisiz hale getirdiğini söyledi. Katar Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili de El Cezire'ye yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan füzelerin ABD yapımı Patriot hava savunma sistemiyle vurulduğunu bildirdi.

KATAR'DAN HALKA UYARI: ASKERİ ÜSLERDEN UZAK DURUN

Katar, mobil cihazlar üzerinden bir uyarı yayınlayarak halka evde kalmaları ve askeri üslerden uzak durmalarını tavsiye etti. Öte yandan Katar, savunma sistemleriyle hava sahasında İran kaynaklı bir füzeyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ "SIĞINAKTA KAL" UYGULAMASI BAŞLATTI

ABD'nin Katar Büyükelçiliği, tüm personel için "Sığınakta kal, güvenli alanda kal" uygulaması başlattı ve Katar'daki Amerikalılara da aynı yönergeleri takip etmelerini söyledi. 

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti

İsrail, İran'da kız ilkokulunu vurdu 51 çocuk hayatını kaybetti!
Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

Beklediği haber geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Ozan:

Bölge ülkeleri Amerikan üslerini kapatmalı. İsrail daha önce Katar a saldırdı. Amerikan hava savunma sistemleri çalışmadı. Bu üslerin bölge halkına ne faydası var?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı Muhammed Pakpur öldürüldü

İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı öldürüldü
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı Muhammed Pakpur öldürüldü

İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı öldürüldü
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu

İran'ın vurduğu ülkede son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu
Kayıp haberleri geliyor! İran'ın üst düzey komutanları öldürüldü

Kayıp haberleri geliyor! Üst düzey komutanlar öldürüldü