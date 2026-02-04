6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adıyaman'daki 'saat kulesi' 3 yıldır 04.17'yi gösteriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, kentin simgelerinden saat kulesi, depremin meydana geldiği an olan 04.17'de durmaya devam ediyor.

Atatürk Bulvarı'nda yer alan ve kentin simgeleri arasında bulunan saat kulesinin dört cephesindeki saatler, asrın felaketinde meydana gelen ilk depremin saati olan 04.17'de durdu.

Üzerinde Kahta ilçesindeki tarihi Karakuş Tümülüsü'nün simgesi olan kuş figürünün de bulunduğu saat kulesi, depremi simgeleyen bir unsur olarak kente gelenleri karşılıyor.

Saatin tadilatına ilişkin kentteki tartışmalar üzerine Adıyaman Belediyesi Eylül 2023'te yaptığı kamuoyu araştırmaları sonucunda saatlerin yeniden çalıştırılmamasına karar verip, bu şekilde kalması kararlaştırılmıştı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AA muhabirine, depremlerin üzerinden 3 yılın geçtiğini hatırlattı.

Kentin acısının halen taze olduğunu belirten Tutdere, depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını ifade ederek, "Adıyamanlılar olarak o gün kaybettiğimiz kardeşlerimizi, annelerimizi, babalarımızı asla unutmayacağız. Onları yüreğimizde yaşatacağız." dedi.

Saat kulesinin depremin simgesi haline geldiğini vurgulayan Tutdere, "Kulenin büyük yıkımın, acının ve gözyaşının bu şehre hakim olduğu karanlık geceyi sembolize ediyor. Saat kulesi, depremin ve deprem şehitlerinin Adıyaman'da bıraktığı yıkımın bir sembolü oldu." diye konuştu.

Saat kulesinin mevcut haliyle korunacağını dile getiren Tutdere, şunları kaydetti:

"Bu sembol her 6 Şubat'ta ve diğer zamanlarda yaşanan acıyı hatırlatacak. Bu sembol gelecek nesillere, bu topraklarda tarihin bir döneminde büyük bir felaket yaşandığını anlatacak. Kuledeki saatler, depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de kendiliğinden durmuştu. Aslında 6 Şubat'ta bu topraklarda zaman durdu, hayat durdu. Saat kulesi de bunu simgeliyor ve o saat bu şekilde kalacak. Biz de belediye olarak kulenin bu haliyle korunmasına karar aldık ve böyle kalacak."