Haberler

Şırnak-Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler Şırnak'ta dualarla anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, Şırnak Ulu Camii'nde düzenlenen anma programına Şırnak Valisi ve depremde yakınlarını kaybeden aileler katıldı. Etkinlikte Mevlid-i Şerif okundu ve deprem fotoğraf sergisi ziyaretçilere sunuldu.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, hayatını kaybedenler Şırnak'ta düzenlenen programla anıldı.

Şırnak Valiliği ve AFAD koordinesinde gerçekleştirilen '6 Şubat Depremleri Anma Etkinliği', Şırnak Ulu Camii'nde yoğun katılımla yapıldı. Anma programına Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Kurum Müdürleri ve depremde yakınlarını kaybeden aileler katıldı. Anma programı, Mevlid-i Şerif okunması ile başladı. Ardından depremde yaşamını yitirenler için hep birlikte dua edildi. Etkinlik kapsamında ayrıca, depremin yarattığı yıkımı ve dayanışma ruhunu yansıtan deprem fotoğraf sergisi ziyaretçilere sunuldu. Sergide, afetin ilk anlarından itibaren yaşanan acılar ve umut dolu kurtarma çalışmaları fotoğraflarla anlatıldı.Program sonunda Şırnak Valiliği tarafından ikramlar yapılırken, Kızılay Derneği sıcak çorba, Hayrat Derneği ise helva ikramında bulundu.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu

DEM Partili vekilin polislerin videosu için yaptığı yorum olay oldu
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü, cesedi bir hastanenin yakınına atıldı

Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü
Usta oyuncu Nevin Efe hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı