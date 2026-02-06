Şırnak-Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler Şırnak'ta dualarla anıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, hayatını kaybedenler Şırnak'ta düzenlenen programla anıldı.

Şırnak Valiliği ve AFAD koordinesinde gerçekleştirilen '6 Şubat Depremleri Anma Etkinliği', Şırnak Ulu Camii'nde yoğun katılımla yapıldı. Anma programına Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Kurum Müdürleri ve depremde yakınlarını kaybeden aileler katıldı. Anma programı, Mevlid-i Şerif okunması ile başladı. Ardından depremde yaşamını yitirenler için hep birlikte dua edildi. Etkinlik kapsamında ayrıca, depremin yarattığı yıkımı ve dayanışma ruhunu yansıtan deprem fotoğraf sergisi ziyaretçilere sunuldu. Sergide, afetin ilk anlarından itibaren yaşanan acılar ve umut dolu kurtarma çalışmaları fotoğraflarla anlatıldı.Program sonunda Şırnak Valiliği tarafından ikramlar yapılırken, Kızılay Derneği sıcak çorba, Hayrat Derneği ise helva ikramında bulundu.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,