Albüm: 6. Shanghai Arkeoloji Forumu, 40'tan Fazla Ülke ve Bölgeden 300 Uzmanı Bir Araya Getirdi
Dünya genelinden 40'tan fazla ülkeden 300 uzman ve akademisyenin katıldığı 'Teknoloji, Toplum ve Arkeoloji' temalı forum, Çin Sosyal Bilimler Akademisi tarafından düzenlendi.
SHANGHAİ, 17 Aralık (Xinhua) -- " Teknoloji, Toplum ve Arkeoloji" temalı 6. Shanghai Arkeoloji Forumu, dünya genelinde 40'tan fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 300 uzman ve akademisyeni bir araya getirdi.
Forum, Çin Sosyal Bilimler Akademisi, Shanghai Belediye Halk Yönetimi ve Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi tarafından ortaklaşa düzenlendi.
Kaynak: Xinhua / Güncel