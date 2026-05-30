GÜNDEM / 30 Mayıs 2026

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu halkla bayramlaşacak; ABD-İran gerilimi, İsrail’in Lübnan ve Gazze saldırıları takip ediliyor; UEFA Şampiyonlar Ligi finali, A Milli Takım hazırlıkları ve MotoGP yarışı var.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Halkla Bayramlaşma" programına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, Fransa'nın PSG ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanacak.

(Budapeşte/19.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Beşiktaş GAİN, Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin İtalya'daki yedinci ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Mugello/16.00) (Fotoğraflı)

Kaynak: AA
