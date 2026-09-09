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6’ncı En İyi Komando Kolu Yarışması düzenlendi

6’ncı En İyi Komando Kolu Yarışması düzenlendi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nca, '6'ncı En İyi Komando Kolu Yarışması' düzenlendiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nca, '6'ncı En İyi Komando Kolu Yarışması' düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücün, dayanıklılığın ve takım ruhunun sınandığı zorlu mücadele, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca, '6'ncı En İyi Komando Kolu Yarışması' icra edildi" denildi. Paylaşımda, yarışmaya ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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