6. İstanbul Dijital Sanat Festivali sona erdi

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 6. İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), 5 gün süren etkinliklerin ardından sona erdi.

Mezo tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen festival, sanat, teknoloji ve akademi dünyasından ulusal ve uluslararası birçok ismi İstanbul'da buluşturdu.

Binlerce sanatseveri ağırlayan festival boyunca yapay zeka, artırılmış gerçeklik, veri sanatı ve interaktif enstalasyonlar gibi yenilikçi projeler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen paneller, atölye çalışmaları ve sanatçı söyleşilerinde dijital sanatın kültürel dönüşümü detaylı bir şekilde ele alındı.

Görsel ve işitsel performanslar ile interaktif enstalasyonların ilgi gördüğü festivalde, "Ada" isimli insansı robot da her gün sergilediği farklı performanslarla katılımcıların odak noktası oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festival direktörü Nabat Garakhanova, dijital sanatın kültürel dönüşüm oluşturduğuna dikkati çekerek, festivalin her yıl uluslararası etkileşime daha geniş bir kapı araladığını belirtti.