Esenler Öykü Günleri Memleket Hikayeleriyle Sona Erdi: Yazar Necip Tosun'a Onur Ödülü

Esenler Belediyesi'nin bu yıl altıncısını düzenlediği 'Öykü Günleri', 'Memleket Hikayeleri' temasıyla yapılan kapanış programında yazar Necip Tosun'a Onur Ödülü verilmesiyle sona erdi. Etkinlikte 43. yıl anısına Kırıkkale'ye fidan bağışlandı. Belediye Başkanı Göksu, hikayelerin insan hayatına anlam kattığını vurgularken, Tosun edebiyatın medeniyet hafızası olduğunu belirtti. Program, 'Memleket Türküleri' konseriyle renklendi.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Esenler Öykü Günleri", kapanış programıyla sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Memleket Hikayeleri" temasıyla gerçekleştirilen kapanış programında, yazar Necip Tosun'a "Onur Ödülü" takdim edildi.

Üç gün boyunca 7 oturumda söyleşiler ve film gösterimleriyle edebiyatseverleri bir araya getiren etkinliğin kapanışına, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yazarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, edebiyata katkılarından dolayı Necip Tosun'a verilen Onur Ödülü'nün yanı sıra, yazarın ilk öyküsünün yayımlanmasının 43. yılı anısına memleketi Kırıkkale'de 43 fidan bağışlandı.

"İnsanı asıl anlatan şey sözlerinden çok hikayesidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Göksu, hikaye ve öykülerin insan hayatına anlam kattığını belirterek, "İnsanı asıl anlatan şey sözlerinden çok hikayesidir." ifadesini kullandı.

Öykülerin bireylerin aidiyet duygusunu güçlendirdiğini aktaran Göksu, "Bu milletin çocuklarının hikayesi, adaletin, merhametin ve vicdanın hikayesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Edebiyatın bir medeniyet hafızası olduğunu aktaran Necip Tosun ise yazarlık yolculuğuna genç yaşlarda başladığını kaydetti.

Tosun, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Sezai Karakoç gibi önemli isimlerle aynı edebiyat çevresinde bulunmanın hayatını şekillendirdiğini vurgulayarak, "Bir toplumu anlamanın yolu onun edebiyatını okumaktan geçer. Büyük yazar ve şairler, dilimizi ve medeniyetimizi geleceğe taşıyan en önemli değerlerdir. İyi ki edebiyat var." ifadelerine yer verdi.

Sanatçı Aykut Kuşkaya, törenin ardından gerçekleşen "Memleket Türküleri" konserinde sahne aldı.

Konser sonrası katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
