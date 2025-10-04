6. CraftIstanbul Fuarı Sona Eriyor

ATİS Fuarcılık tarafından düzenlenen "6. CraftIstanbul – Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı", Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yarın sona erecek.

ATİS Fuarcılıktan yapılan açıklamaya göre, fuar Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 78 sanatçı ve 13 sivil toplum kuruluşunu ağırlıyor.

Ayrıca 8 üniversitenin güzel sanatlar, mimarlık ve tasarım fakültelerinden akademisyenler ile öğrenciler, kadın kooperatifleri, Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği, Enstitü İstanbul İSMEK, Fatih Belediyesi Karınca El Eğitim Birimi, Gaziantep Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi Niyet Akademi, Nallıhan Kaymakamlığı, Balıkesir Gönen Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olgunlaşma enstitüleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları İşletme Müdürlüğü fuarda yer alıyor.

Fuarda 600'ü aşkın sanatçı eserlerini sergileniyor

Etkinlikte 600'ü aşkın sanatçının, halı, kilim, seramik, cam, ahşap, tekstil ve daha pek çok alanda ürettiği eserler sergileniyor. Macaristan, Özbekistan ve İran'dan sanatçılar da fuarda sanatseverlerle buluşuyor.

Moholy Nagy Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Gelecek Gelenekler_2.0 (Future Traditions_2.0)" sergisi de fuarda beğeniye sunuldu. Prof. Hedvig Harmati ve Prof. Dr. Sevim Arslan'ın koordinasyonuyla hazırlanan sergi, geleneksel desenleri, motifleri ve teknikleri çağdaş tasarım anlayışıyla sunuyor.

Bu yıl "Kardeş Ülke Ödülü" Macaristan'ın oldu

Fuar kapsamında bu yıl "Kardeş Ülke Ödülü" Macaristan'a verildi. Ayrıca "El Sanatları Onur Ödülü" sanatçı Reyhan Koç ve Yaşar Tan'a takdim edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de bu sene "El Sanatları Kurum Onur Ödülü"nün sahibi oldu.

Bu yıl ayrıca fuarda 150'ye yakın atölye ve konferansın yanı sıra 16 oturumdan oluşan "Yaşayan Miras Söyleşileri" düzenleniyor.

Fuar, yarın 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek.