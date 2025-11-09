6. Ardahan Yöresel Ürünleri Kültür Festivali Sultangazi'de Gerçekleşti

Sultangazi'de, "6. Ardahan Yöresel Ürünleri Kültür Festivali" düzenlendi.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen festivale, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Alparslan Kırbaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Dursun, 15 Eylül'de başlayan ve 23 Kasım'a kadar sürecek olan Anadolu Kültür Festivali kapsamında, Ardahanlılarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Festivalin önemine değinen Dursun, ??"Biz istiyoruz ki bu alanları tahsis ettiğimizde herkes böylesine güzel işler yapsın. Burada kardeşliği, dostluğu biriktirsinler, duygularını göstersinler. Çünkü Anadolu Kültür Festivali'nin özü bu. Sultangazi, 81 vilayetin güzel insanlarının yaşadığı bir şehir. Haftaya Rize, bir sonraki hafta ise Aksaray ile inşallah final yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Festivale katılan Hasan Tik, Ardahanlı olarak bugün çok mutlu olduklarını ifade ederek, her yıl geleneksel olarak festivalin düzenlendiğini, hemşerilerini yalnız bırakmamak için katıldıklarını söyledi.

Etkinlikte katılımcılara Ardahan'ın yöresel lezzetleri olan un helvası, kete ve pişi gibi ikramlarda bulunuldu.

Festivalde, Kafkas Dans Sanatları ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı.

Festivalin sonunda yapılan çekilişle çok sayıda çocuğa bisiklet hediye edildi.

Çekilişte kendisine bisiklet çıkan Emirhan Yüksel, çok mutlu olduğunu belirterek, yarın kardeşinin doğum günü olduğunu ve bisikleti ona hediye edeceğini söyledi.