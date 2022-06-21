5G teknolojisi hızla yükseliyor: Raporlar gidişatı gözler önüne serdi!

Yüksek bant genişliği gibi alternatiflere sahip 5G teknolojisi, akıllı telefon dünyasını etkisi altına almaya devam ediyor. Birçok akıllı telefon üreticisi bu alanda üretimlerine devam ederken Ericsson, küresel 5G abonelikleri ile ilgili tahminlerini açıkladı.

Ericsson'a göre 5G abonelik sayısı bu yılın sonunda 1 milyarı geçecek

Yıllık Ericsson Hareketlilik Raporu, 5G teknolojisine ilişkin bazı detaylar barındırıyor. Bu rapora göre şirket, 5G'nin önceki nesil mobil teknolojilerden daha hızlı büyüdüğü inceledi. Öyle ki tahminlere göre 2022 sonuna kadar 5G abonelik sayısı 1 milyarı geçecek.

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Şu anda dünya nüfusunun 4'te 1'i 5G teknolojisine erişim sağlıyor. Öte yandan Ericsson, büyümenin önümüzdeki yıllarda da büyüyeceğini tahmin ediyor. Şirkete göre bu rakam, 2027 yılına kadar 4,4 milyara ulaşacak. Bu da dünya nüfusunun 4'te 3'üne tekabül edecek.

Ericsson, önümüzdeki 5 yıl için de 5G abonelik tahminlerini oluşturdu. Tahminlere göre Amerika'daki tüm mobil aboneliklerin yüzde 90'ı 5G abonesi olacak. Ek olarak bu oran Avrupa'da yüzde 82, Asya'da yüzde 74 olacak. Öyle ki henüz hizmete sunulmayan Hindistan'da bile 5 yılda yüzde 40 oranlarına çıkacak.

Şirket, raporda bu büyümenin iki etkene dikkat çekti. İlk olarak akıllı telefon sektöründeki kıyasıya rekabet, 5G teknolojisinin yükselmesini sağlıyor. İkinci olarak da son yıllara damga vuran koronavirüs salgını yer alıyor. Öyle ki rapora göre insanların bu dönemde akıllı telefonlara olan ilgisi arttı.

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