59 yıllık acıda 65 şehide vefa: Şehitliğimiz, her yıl ziyaret ettiğimiz umremizdir

ERZURUM'un kırsal Dumlu Mahallesi'nde bulunan 51'inci Tümen 247'nci Alay Komutanlığı'nda 59 yıl önce çıkan yangında şehit olan 65 asker, törenle anıldı. Her yıl Trabzon'dan Erzurum'a şehit düşen ağabeyinin kabrini ziyarete gelen Sebahat Türkyılmaz, "Artık bunu kendimize görev ettik. Şehitliğimiz, her yıl ziyaret ettiğimiz umremizdir" dedi.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Dumlu Mahallesi'nde konuşlu 247'nci Alay Komutanlığı'nda 7 Aralık 1966'da yangın çıktı. Yangında 65 asker şehit oldu. Şehitler, olayın 59'uncu yıl dönümünde mahalledeki şehitlikte düzenlenen törenle anıldı. Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen törene; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, askeri erkan, kurum amirleri ve şehit yakınları katıldı.

KARANFİLLER BIRAKILDI

Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası İl Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti. Törene her yıl Trabzon'dan gelen ve ağabeyi İsmail Berber'i yangında kaybeden Sebahat Türkyılmaz, "Artık bunu kendimize görev ettik. Şehitliğimiz, her yıl ziyaret ettiğimiz umremizdir" diye konuştu. Tören, protokolün şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.