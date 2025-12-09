Haberler

Erzurum'da 59 yıl önce şehit olan askerler törenle anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ERZURUM'un kırsal Dumlu Mahallesi'nde bulunan 51'inci Tümen 247'nci Alay Komutanlığı'nda 59 yıl önce çıkan yangında şehit olan 65 asker, törenle anıldı.

ERZURUM'un kırsal Dumlu Mahallesi'nde bulunan 51'inci Tümen 247'nci Alay Komutanlığı'nda 59 yıl önce çıkan yangında şehit olan 65 asker, törenle anıldı. Her yıl Trabzon'dan Erzurum'a şehit düşen ağabeyinin kabrini ziyarete gelen Sebahat Türkyılmaz, "Artık bunu kendimize görev ettik. Şehitliğimiz, her yıl ziyaret ettiğimiz umremizdir" dedi.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Dumlu Mahallesi'nde konuşlu 247'nci Alay Komutanlığı'nda 7 Aralık 1966'da yangın çıktı. Yangında 65 asker şehit oldu. Şehitler, olayın 59'uncu yıl dönümünde mahalledeki şehitlikte düzenlenen törenle anıldı. Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen törene; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, askeri erkan, kurum amirleri ve şehit yakınları katıldı.

KARANFİLLER BIRAKILDI

Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası İl Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti. Törene her yıl Trabzon'dan gelen ve ağabeyi İsmail Berber'i yangında kaybeden Sebahat Türkyılmaz, "Artık bunu kendimize görev ettik. Şehitliğimiz, her yıl ziyaret ettiğimiz umremizdir" diye konuştu. Tören, protokolün şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
title