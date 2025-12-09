58 yıl hapis cezası nedeniyle aranan kadın yakalandı

İSTANBUL'da hakkındaki toplam 58 yıl hapis cezası nedeniyle 2019 yılından bu yana aranan Sultan T., Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin saklandığı evde uyuşturucu madde ele geçirildi. Evde bulunan Sultan T.'nin eşi Tarık T.'de uyuşturucu bulundurmak suçundan gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 2019 yılından bu yana hakkındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan Sultan T.'nin Beyoğlu'nda saklandığı belirlendi. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile dün gece saat 00.30 sıralarında eve baskın yapan ekipler, Sultan T.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Firari hükümlüyle birlikte kalan eşi Tarık T. de uyuşturucu madde bulundurmak suçundan gözaltına alındı.

Asayiş şube müdürlüğüne getirilen Sultan T.'nin 'hırsızlık', 'başkasına ait kredi kartlarını kullanmak', 'kapkaç' suçlarından toplam 58 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Hükümlünün 5 Kasım 2019 tarihinden bu yana her yerde arandığı öğrenildi. Poliste işlemleri yapılan şüpheliler Sultan T. ve eşi Tarık T. adliyeye sevk edildiler.