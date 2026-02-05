Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Şam Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla yapıldı

Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Şam Uluslararası Kitap Fuarı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın katılımıyla Esed rejiminin yıkılmasından bu yana ilk kez kapılarını açtı.

Şara, 57. Şam Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Hedefimiz birleşik, güçlü ve halkıyla zengin bir Suriye'dir." dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı, 57. Şam Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "İnsanlık her zaman hakikati arama gayretinde olmuştur ve insanın bilgisi arttıkça şuuru da artar, şuuru arttıkça da bilgiye olan ihtiyacı artar." diye konuştu.

Fuarın açılışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şara, "Bugünkü kitap fuarı, Suriye'nin özgürleştirilmesinin ardından hoş bir geri dönüş ve kıymetli bir başlangıçtır. Allah ilminizi artırsın." ifadesini kullandı.

Şara, "Cahil millet zayıflıkla, bilgisini eyleme döken bilgili millet ise güçle bağdaştırılır. Allah bize kitabını vermiş, ona göre hareket etmemizi emretmiş, öğrenmeye, düşünmeye ve tefekkür etmeye çağırmıştır." şeklinde konuştu.

Şam'ın tarihteki önemine dikkati çeken Şara, "Şam, ilmin ışığı, bir bilginin kaynağı ve öğrencilerin varış noktasıydı. Şam'ın iyiliği hem doğuya hem de batıya ulaştı." dedi.

Fuar, halktan ziyaretçilerini yarın karşılayacak.

Köklü bir tarihi ve önemi olan Şam Uluslararası Kitap Fuarı, 16 Şubat'a kadar sürecek.

"Yazdığımız tarih, okuduğumuz tarih" sloganıyla düzenlenen fuara Arap dünyasından ve diğer ülkelerden yüzlerce yayınevi katılıyor.

Onur konukları Katar ve Suudi Arabistan olan fuar, Esed rejiminin yıkılmasından bu yana ilk kez Kültür Bakanlığı tarafından organize ediliyor.