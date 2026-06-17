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OMÜ öğrencisi Sarıer, 56 yaşında bölüm birincisi olarak mezun oldu

OMÜ öğrencisi Sarıer, 56 yaşında bölüm birincisi olarak mezun oldu
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OMÜ Vezirköprü MYO öğrencisi 56 yaşındaki Sait Sarıer, Muhasebe ve Vergi Bölümü'nde bölüm birincisi olarak mezun oldu. Üç çocuk ve bir torun sahibi olan Sarıer, eğitimin yaşının olmadığını vurguladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi 56 yaşındaki Sait Sarıer, bölüm birincisi olarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Vezirköprü Belediyesi Meclis Üyesi Sarıer, Vezirköprü MYO Muhasebe ve Vergi Bölümü'nden mezun olmaya hak kazandı.

Vezirköprü MYO yerleşkesinde düzenlenen törende Sarıer, diplomasını Kaymakam Özgür Kaya ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik'ten aldı.

Bölüm birincisi olarak mezun olan üç çocuk ve 1 torun sahibi Sarıer, eğitimin yaşının olmadığını vurgulayarak, uzun yıllardır hayalini kurduğu üniversite eğitimini tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
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