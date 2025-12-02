Haberler

55 Yıl Sonra Görme Yetisini Kazandı

55 Yıl Sonra Görme Yetisini Kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Fatma Çöküş, 55 yıl boyunca görmediği sağ gözündeki görme yetisini, devlet hastanesinde yapılan başarılı bir ameliyatla yeniden kazandı. Ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, 'Allah'a çok şükür. Ümit Hocamız gözümü açtı' dedi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yaşayan Fatma Çöküş (80), 25 yaşında kaybettiği sağ gözündeki görme yetisini 55 yıl sonra ameliyatla yeniden kazandı.

Kırklarsırtı Mahallesi'nde yaşayan Fatma Çöküş'ün 25 yaşındayken kaybettiği sağ gözünün durumuyla ilgili doktorlar 'Sinirleri ölmüş, artık görmez' diyerek umut vermedi. 55 yıldır sağ gözü görmeyen Fatma Çöküş, Tarsus Devlet Hastanesi'nde görevli göz doktoru Ümit Yapıcı'ya sol gözündeki rahatsızlığı nedeniyle muayene olmaya geldi. Sağ gözünün de 55 yıldır görmediğini anlatan Çöküş'ü muayene eden doktor Yapıcı, ameliyat kararı aldı. 24 Kasım'da ameliyata alınan Fatma Çöküş, operasyonun ardından 55 yıl sonra yeniden görmeye başladı.

Ailesi ve yakınları ile büyük sevinç yaşarken Fatma Çöküş, "Allah'a çok şükür. Ümit Hocamız gözümü açtı. Devlet hastanemize ve milletimize teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOK DUYGULANDIRDI'

Çöküş'ün ameliyatını gerçekleştiren doktor Ümit Yazıcı da "Fatma teyze yaklaşık 1 ay kadar önce polikliniğimize, sol gözünde yan batma şikayetiyle geldi. Sağ gözünde umudunu neredeyse kesmişti. Sorduğumda, sağ gözünün 55 yıldır görmediğini ve kimsenin ameliyat etmediğini söyledi. Gerekli tetkiklerin ardından sağ gözünü ameliyat ettik. Ameliyattan sonra bize ışık gördüğünü ve göremeyen gözünün artık gördüğünü söyledi. Bu bizi çok duygulandırdı. Umarım hayatı boyunca hep böyle şanslı karşılaşmalar yaşar teyze ve böyle başka bir sağlık sorunu çekmez" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Gökhan Gönül bakın nerede gözaltına alındı! Derbi sonrası büyük şok
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.