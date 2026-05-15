Orhan Kemal Roman Armağanı "Kırmızı Buğday"A Verildi

2026 yılı 55. Orhan Kemal Roman Armağanı, yazar Ahmet Büke'nin Kurtuluş Savaşı'nı toprak mülkiyeti ve kırsal dönüşümle ele alan 'Kırmızı Buğday' adlı romanına verildi. Ödül töreni 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacak.

(ANKARA ) - 2026 yılı 55. Orhan Kemal Roman Armağanı'na, yazar Ahmet Büke'nin "Kırmızı Buğday" adlı romanı layık görüldü.

Orhan Kemal Kültür Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı 55. Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, 15 Mayıs 2026 tarihinde Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde toplandı. Bu yıl ödüle 74 eser başvurdu.

A. Kemali Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen Günay Erkol, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi, Seval Şahin ve Ezgi Tanergeç'ten oluşan seçici kurul, ödülün Ahmet Büke'nin Kırmızı Buğday adlı eserine verilmesine karar verdi.

Kurul açıklamasında, romanın Kurtuluş Savaşı'nı toprak mülkiyeti ve kırsal dönüşüm meseleleriyle birlikte ele aldığı, dönemin toplumsal arka planına derinlikli bir bakış sunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca eserin güçlü kurgusu, dile hakimiyeti, gerçekçi karakterleri ve savaş olgusunu sınıfsal ile ekonomik açıdan irdelemesi nedeniyle oy çokluğuyla ödüle değer bulunduğu ifade edildi.

Ödül töreninin, 2 Haziran 2026 Salı günü İstanbul Beyazıt'taki Orhan Kemal Kütüphanesi-Konferans Salonu'nda düzenlenecek Orhan Kemal'i anma programı kapsamında saat 10.30'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: ANKA
