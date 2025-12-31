Haberler

Sakarya'da 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 52 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Ö.Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ö.Ö'nün 60 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Karasu ilçesinde kayıt yaptırmadan yaşadığı tespit edilen ve "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından aranma kaydı bulunan Ö.Ö. (45), JASAT ve jandarma asayiş ekiplerince yakalandı.

Sorgusunda ayrıca 60 suç kaydı ve 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen Ö.Ö, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, il genelinde jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada yapılan 1153 denetimde çeşitli suçlardan aranan 277 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
