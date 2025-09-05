52. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde Yoğurt Yarışması Düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde 52. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında en iyi yoğurt yapma ve yeme yarışması gerçekleştirildi.

Coğrafi işaret belgesiyle tescilli olan Silifke Yoğurdu için Saray Mahallesi'nde Emekliler Kıraathanesi'nde yapılan yarışmada 15 yarışmacı, önceden mayaladıkları yoğurtları jürinin beğenisine sundu.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Dilek Yalnız birinci, Şerife Gezer ikinci, Fatma Dölek üçüncü oldu. Dereceye girenlere para ödülü verildi.

Festival kapsamında ayrıca düzenlenen yoğurt yeme yarışmasında 6 katılımcı, bir tepsiye dökülen yoğurt içine gizlenmiş altını bulmak için yoğurt yiyerek yarıştı. Yarışmada Cuma Okşit altının sahibi oldu.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, katılımcıları tebrik ederek, coğrafi işaret belgesi sahibi olan tescilli Silifke yoğurdunun türkülere konu olduğunu söyledi.

Organizasyonda vatandaşlara yoğurt ikram edildi ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu.