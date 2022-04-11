500 metre için 435 lira alan taksici taksimetreyi suçladı

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) -/ İSTANBUL'da bindiği taksiyle yaklaşık 500 metre yolculuk eden Ahmet Durmaz'dan 435 lira alan taksici, taksimetreyi suçlayarak kendisini savundu.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 12.00 sıralarında Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünden çağırdığı taksiye binen Ahmet Durmaz isimli genç, aracın hareket etmesiyle birlikte taksimetrede açılış ücretinin 400 lira olduğunu gördü. Durmaz, yaklaşık 5 dakika içerisinde taksimetre ücretine 35 TL daha yansıdığını görünce şoförü uyardı. Durmaz, ücrete itiraz ettikten sonra ödeme yapıp araçtan inerek konuya ilişkin şikayetçi oldu. Taksici Hüseyin Keleş, Durmaz'ın ödediği miktarı kendisine geri vereceğini söyledi ancak Durmaz bu ücreti kabul etmeyeceğini belirtti.

"TAKSİMETRE 435 LİRA GÖSTERİNCE İNMEK İSTEDİ"

"BİZE YAKIŞMAYAN BİR İŞ, PARASINI TAKDİM EDECEĞİZ"

"OLAN OLDU, PARAYI GERİ ALMAYACAĞIM"

Ahmet Durmaz ise parayı geri almayacağını belirterek, "Ben artık konuyu kapattım. Parayı geri almayacağım. Daha ilgilenmiyorum. Olan oldu, konuyu kapatalım" dedi.