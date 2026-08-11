Haberler

İnegöl'de Traktör Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ağır Yaralı

İnegöl'de Traktör Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ağır Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda kontrolden çıkan traktör yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Emin K. (66) ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda kontrolden çıkan traktör, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Orman işçisi Emin K. (66) yönetimindeki 16 AON 684 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Traktör, yaklaşık 50 metre uzunluğundaki uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan traktörde ağır yaralanan sürücü Emin K.'yı kurtarmak için ekipler yoğun çaba harcadı. Yaralı, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Arazi aracıyla taşınan yaralı, ambulansa ulaştırıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emin K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek

Bakan Tekin'den 81 ile talimat! Okullarda yeni dönem başlıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyayı tedirgin eden virüs komşuda yayılıyor! Vaka sayısı ikiye katlandı, 6 can kaybı

Dünyayı tedirgin eden virüs sınır komşumuzda patlak verdi
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı

CHP'li belediye başkanı ölümden döndü! Çok sayıda yaralı var
Yıllarca 'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü

Yıllarca uğradığı zorbalığı fırsata çevirdi! Şimdi teklif bekliyor

Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

Ve Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

Bambaşka birine dönüştü! Herkes bu görüntüleri konuşuyor
Moskova'da uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı: Meğer düğüne yetişmeye çalışıyorlarmış!

Uçağı kaçırmamak için aprona koşmuşlardı: O yolcular Türk çıktı