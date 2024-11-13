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50 Kursiyere Sertifika Verildi: 15. Tescilli Adana Kebabı Eğitimi Tamamlandı

50 Kursiyere Sertifika Verildi: 15. Tescilli Adana Kebabı Eğitimi Tamamlandı
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Adana Ticaret Odası tarafından düzenlenen '15. Tescilli Adana Kebabı Eğitimi'ni tamamlayan 50 kursiyere sertifika verildi. Eğitimde etin hazırlanması, pişirilmesi ve sunumu gibi konular uygulamalı olarak gösterildi.

Adana Ticaret Odasının (ATO) yapılışı ve doğru malzemeleri gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tescil ettirdiği Adana kebabının usta eğitimi için düzenlenen "15. Tescilli Adana Kebabı Eğitimi"ni tamamlayan 50 kursiyere sertifika verildi.

Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası işbirliğiyle ATO Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı'nda düzenlenen eğitimin ikinci gününde, kursiyerlere etin hazırlanması, şişe saplanması, pişirilmesi ve sunumu uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimin ardından düzenlenen törende konuşan ATO Başkanı Yücel Bayram, emeği geçenlere teşekkür edip sertifika alanları kutladı.

Aralarında kadınların da yer aldığı 50 kursiyere, konuşmaların ardından sertifikaları verildi.

Sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerden Müzeyyen Çıkman, AA muhabirine, coğrafi işaret tescilli Adana kebabının yapılış sürecini merak ettiği için eğitimlere katıldığını belirtti.

Eğitimlerde kebabın "püf" noktalarını öğrendiklerini ifade eden Çıkman, "Adana kebabını, zırh çekmeyi, şişe dizmeyi ve tablacı salatası yapmayı çok güzel şekilde öğrendik. Güzel bir eğitimdi. Çok memnun kaldık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Güncel
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