50 bin TL'lik bağış 50 milyar TL olarak anons edildi, Yeni Çamoluk Otomotiv şirketinin sahibinin telefonu kilitlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 50 milyar TL bağış yaptığı iddia edilen Yeni Çamoluk Otomotiv şirketi sosyal medyanın gündemine oturdu. Firma sahibi Hamit Duras'ın telefonu, 50 bin TL'lik bağışın 50 milyar TL olarak açıklanmasıyla mesaj yağmuruna tutulurken o anın görüntüleri de paylaşıldı.

TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yaptı.

115 MİLYAR LİRALIK BAĞIŞ RAKAMINA ULAŞILDI

"Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurt içi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.

50 MİLYAR TL OLARAK ANONS EDİLDİ

Canlı yayın sırasında yaşanan bir olay ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yeni Çamoluk Otomotiv şirketinin kampanya kapsamında depremzedeler için 50 milyar TL bağış yaptığı anons edildi.

RAKAMI DUYAN TELEFONA SARILDI

Rakamın Merkez Bankası'nın bağışladığı rakamdan bile fazla olması dikkatleri bir anda firma üzerine çekerken, şirketin sahibi Hamit Duras'ın telefonu da gelen arama ve mesajlarla adeta kilitlendi. Telefondaki yoğunluğa ilişkin görüntü sosyal medya üzerinden de paylaşıldı.

GERÇEK RAKAM 50 BİN TL

Öte yandan rakamın aslında 50 bin TL olduğu ve program sırasında yanlış anons edildiği anlaşıldı.