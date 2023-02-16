Üye Girişi
Haberi Paylaş

50 bin TL'lik bağış 50 milyar TL olarak anons edildi, Yeni Çamoluk Otomotiv şirketinin sahibinin telefonu kilitlendi

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 50 milyar TL bağış yaptığı iddia edilen Yeni Çamoluk Otomotiv şirketi sosyal medyanın gündemine oturdu. Firma sahibi Hamit Duras'ın telefonu, 50 bin TL'lik bağışın 50 milyar TL olarak açıklanmasıyla mesaj yağmuruna tutulurken o anın görüntüleri de paylaşıldı.

TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yaptı.

"Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurt içi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.

Canlı yayın sırasında yaşanan bir olay ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yeni Çamoluk Otomotiv şirketinin kampanya kapsamında depremzedeler için 50 milyar TL bağış yaptığı anons edildi.

Rakamın Merkez Bankası'nın bağışladığı rakamdan bile fazla olması dikkatleri bir anda firma üzerine çekerken, şirketin sahibi Hamit Duras'ın telefonu da gelen arama ve mesajlarla adeta kilitlendi. Telefondaki yoğunluğa ilişkin görüntü sosyal medya üzerinden de paylaşıldı.

Öte yandan rakamın aslında 50 bin TL olduğu ve program sırasında yanlış anons edildiği anlaşıldı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title