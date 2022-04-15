- 50 bin Müslüman İsrail saldırılarının gölgesinde Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldı

KUDÜS - İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da, İsrail güçlerinin saldırılarına rağmen 50 bin Müslüman Cuma namazı kıldı.

İşgal altındaki Kudüs'te, İsrail güçlerinin saldırıları sürüyor. Sabah saatlerinde başlayan gerginliğin ardından Ramazan ayının 2. Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'da bir araya gelen 50 bin Müslüman saldırıların gölgesinde ibadetlerini gerçekleştirdi. İsrail güçleri, Eski Şehir'deki Mescid-i Aksa'ya giden yol ve caddelerin yanı sıra bölgede çok sayıda kontrol noktası oluşturdu.

Mescid-i Aksa'ya sabah namazı saatlerinde düzenlenen saldırılarda 160'dan fazla kişi yaralanmış ve 400 kişi tutuklanmıştı. Saldırılar nedeniyle Mescid-i Aksa'nın birçok yerinde çeşitli hasarlar oluşmuştu.