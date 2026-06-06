Bolu'da 5 yaşındaki çocuk, yerdeki Türk bayrağını kaldırdı

BOLU'da evinin balkonunda oturduğu sırada yerde Türk bayrağı olduğunu fark eden Miraç Akpınar (5), aşağı inerek bayrağı olduğu yerden kaldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bolu'da Kur'an kursu öğrencisi olduğu öğrenilen Miraç Akpınar, hafta sonu evlerinin balkonunda oturduğu sırada sokakta yerde duran bir Türk bayrağı olduğunu fark etti. Evden koşarak dışarı çıkan Miraç, Türk bayrağını bulunduğu yerden aldı. Annesi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı