5. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu sona erdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ev sahipliğinde Kocaeli'de "Müslüman Azınlıklar" temasıyla düzenlenen "5. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu'nun" kapanışı yapıldı.

Sempozyum sekretaryasının açıklamasına göre, 8 Mayıs'ta Kocaeli Kongre Merkezi'nde, 9-10 Mayıs'ta Darıca'daki Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen sempozyumda 17 yurt dışı, 18 yurt içinden olmak üzere toplamda 35 tebliğ sunuldu.

Panelde Güney Asya'dan Moro, Patani, Arakan ve Keşmir halklarının önde gelen sivil toplum temsilcileri, kendi bölgelerinde yaşayan Müslümanların sorunlarını ele aldı.

Sempozyuma, ABD, İngiltere, Kanada, Belarus, Suriye, Almanya, Fransa, Tayland, Malezya, Filipinler, Myanmar, Balkan ülkeleri ve Yunanistan'dan akademik ve sivil düzeyli temsilciler iştirak etti.

İHH'nın ev sahipliğindeki sempozyumun hazırlanışı ve organizasyonuna, etkinliğin en büyük sponsorlardan Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi de katkı sundu.