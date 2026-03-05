5. Sinop Film Festivali 4-8 Mayıs'ta yapılacak

Sinop Film Festivali'nin beşincisi, 4-8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Nirengi Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve festival yönetmeni İzzet Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz'in eşsiz atmosferini sinemanın estetik ve düşünsel gücüyle birleştiren Sinop Film Festivali'nin beşinci kez perdelerini açmaya hazırlandığını belirtti.

Festivalin ana omurgasını oluşturan ulusal kısa film ve ulusal belgesel yarışmasının bu yıl sinema dünyasına güçlü bir motivasyon sunacağını aktaran Arslan, kendi özgün dilini kuran, hikayesini perdeye yansıtan bağımsız yönetmenlerin ve yapımcıların yer alacağı ulusal yarışma kategorisinde birincilik ödülünün 30 bin lira olarak belirlendiğini ifade etti.

Nitelikli yapımları profesyonel platformda buluşturmayı hedefleyen ulusal yarışma için son başvuru tarihinin 13 Mart olarak belirlendiğini bildiren Arslan, şunları kaydetti:

"Festivalin bu yıl en dikkat çekici yeniliklerinden biri olan 'Mutluluğun Kıyısında' yerel yarışma bölümü de büyük ilgi görüyor. Sinop'un kültürel ve gastronomik değerlerini odağına alan bu yarışmada katılımcılar, profesyonel ekipman zorunluluğu olmaksızın cep telefonlarıyla dahi çektikleri 60 ile 90 saniye arasındaki filmlerle yarışabiliyor. Şehre dair her detayı konu alabilen bu bölümde Sinop En İyi Kültürel Miras Kısa Film ve Sinop En İyi Gastronomi Kısa Film dallarında iki ana kategoride ödül verilecek. Her iki kategorinin birincisi 10 bin lira tutarında ödülün sahibi olacak. Yerel yarışma için son başvuru tarihi ise 20 Mart olup, başvurular 'www.sinopfilmfestivali.com' adresinden yapılabilecek. Festival, 4-8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek."