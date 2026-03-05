Haberler

5. Sinop Film Festivali 4-8 Mayıs'ta yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Film Festivali'nin beşincisi, 4-8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Sinop Film Festivali'nin beşincisi, 4-8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Nirengi Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve festival yönetmeni İzzet Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz'in eşsiz atmosferini sinemanın estetik ve düşünsel gücüyle birleştiren Sinop Film Festivali'nin beşinci kez perdelerini açmaya hazırlandığını belirtti.

Festivalin ana omurgasını oluşturan ulusal kısa film ve ulusal belgesel yarışmasının bu yıl sinema dünyasına güçlü bir motivasyon sunacağını aktaran Arslan, kendi özgün dilini kuran, hikayesini perdeye yansıtan bağımsız yönetmenlerin ve yapımcıların yer alacağı ulusal yarışma kategorisinde birincilik ödülünün 30 bin lira olarak belirlendiğini ifade etti.

Nitelikli yapımları profesyonel platformda buluşturmayı hedefleyen ulusal yarışma için son başvuru tarihinin 13 Mart olarak belirlendiğini bildiren Arslan, şunları kaydetti:

"Festivalin bu yıl en dikkat çekici yeniliklerinden biri olan 'Mutluluğun Kıyısında' yerel yarışma bölümü de büyük ilgi görüyor. Sinop'un kültürel ve gastronomik değerlerini odağına alan bu yarışmada katılımcılar, profesyonel ekipman zorunluluğu olmaksızın cep telefonlarıyla dahi çektikleri 60 ile 90 saniye arasındaki filmlerle yarışabiliyor. Şehre dair her detayı konu alabilen bu bölümde Sinop En İyi Kültürel Miras Kısa Film ve Sinop En İyi Gastronomi Kısa Film dallarında iki ana kategoride ödül verilecek. Her iki kategorinin birincisi 10 bin lira tutarında ödülün sahibi olacak. Yerel yarışma için son başvuru tarihi ise 20 Mart olup, başvurular 'www.sinopfilmfestivali.com' adresinden yapılabilecek. Festival, 4-8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek."

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı

İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Herkes onu gerçek sanıyor: Sosyal medyada 1 milyon takipçiye yaklaştı

Buna inanan 800 bin kişi var
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar

Eşel mobile rağmen çifte zam! İşte yeni fiyatlar