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5. Kolordu Komutanı Vali Turan'ı Ziyaret Etti

5. Kolordu Komutanı Vali Turan'ı Ziyaret Etti
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5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, beraberindeki komutanlarla Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı makamında ziyaret etti. Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte gerçekleştirilen ziyarette, Babaeski 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Sabri Gökhan Karamürsel ile 55. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Necati Çetinkaya de yer aldı.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tümgeneral Aksoytürk'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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