5 KATLI BİNA GERİYE YATTI, CAMLARI BİLE ÇATLAMADI Güncel Haberler Adıyaman Gölbaşı girişinde bulunan 5 katlı bir bina depremin etkisiyle temelinden ayrılarak geriye yattı. Havadan yapılan çekimde, arkasındaki binaya yaslanarak yatık halde duran binanın camlarının bile çatlamadığı dikkat çekti. Gölbaşı ilçesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri oldu. İlçenin merkezinde yer alan 5 katlı bina depremin etkisiyle temelinden ayrılarak geriye yattı. DİĞER BİNAYA YASLI HALDE DURUYOR Arkasındaki başka bir apartmana yaslanarak, yatık şekilde ayakta duran bina ve ilçe merkezi havadan görüntülendi. Tek parça halinde duran binanın camlarının bile çatlamadığı dikkat çekti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Adıyaman Gölbaşı Hisarcık Güncel Haberler

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