5 eve giren hırsızlık şüphelileri 'ayakkabı izi'nden yakalandı

SELÇUKLU, KONYA (DHA) - KONYA'da farklı tarihlerde 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, girdikleri 1 evde halının üzerindeki ayakkabı izinden tespit edilip yakalandı.

Olay, Selçuklu ilçesi Yazır ve Selahaddin Eyyubi mahallelerinde meydana geldi. Farklı tarihlerde bölgeden üst üste hırsızlık ihbarı alan Konya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Girdikleri 5 evde küçük ev aletleri, elektronik eşya, bir miktar nakit ve ziynet eşyası çalan şüpheliler, bir kız çocuğunun bisiklet almak için biriktirdiği öğrenilen 1300 lirasının olduğu kumbarayı da çaldı.