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5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

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İzmir'in Selçuk ilçesinde bir yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan, yaşadığı acıyı paylaşarak gözyaşları içinde bu zor süreci atlatmaya çalıştığını belirterek "Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde üzerlerine kapıyı kilitleyip gittiği 5 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybeden ve olayla ilgili adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Melisa Akcan, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "Olaydan sonra bir akrabamın yanına geldim. Şu an ilaçlarla ayakta kalıyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum, acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor" dedi.

5 Çocuğunu Kaybeden Anne: Acımı Yaşamak İstiyorum

AİLELERİNİN RIZASI OLMADAN EVLENDİLER

Ayrıca Melisa Akcan'ın babasının emekli felsefe öğretmeni, kendisinin ise lise mezunu olduğu öğrenildi. Hakkında 'Hayvan hırsızlığı' ve 'Yaralama' gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Melisa Akcan ile 'Uyuşturucu kullanma', 'Yaralama', 'Hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan yaklaşık 10 suç kaydı bulunan Hakan Akcan'ın ailelerin rızası olmadan evlendiği ileri sürüldü.

5 Çocuğunu Kaybeden Anne: Acımı Yaşamak İstiyorum

ÇOCUKLARIN MEZARI ÇİÇEK BAHÇESİ GİBİ OLDU

Öte yandan dün Acarlar Mezarlığı'nda yan yana defnedilen kardeşlerin mezarlarına çok sayıda çelenk bırakıldığı, çiçek dikildiği görüldü.

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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