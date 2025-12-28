Firari hükümlü saklandığı barakada yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 ayrı suçtan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uğur C. (36) saklandığı barakada yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında, 'yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından 5 ayrı suç kaydı ve kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan Uğur C.'nin, kırsal Hocaköy Mahallesi'ndeki bir barakada saklandığını tespit etti. Firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.