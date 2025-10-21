5. Acil Günleri Sempozyumu Tekirdağ'da Başladı

Tekirdağ'da iki gün sürecek "5. Acil Günleri Sempozyumu" başladı.

İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, sempozyumun sağlık çalışanları için hayırlı olmasını diledi.

Onar, acil sağlık çalışanlarının hastalar için daha verimli olabilmeleri için bu tür etkinliklerin düzenlendiğini aktararak, "Burada doktorlar, alanında uzman hekimler mesleğe yani başlayanları bilgilendirerek. 2 gün boyunca hekimler tecrübelerini paylaşacak." dedi.

Hastane başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Görevine yeni başlayanlar için sempozyumun çok verimli olacağını ifade eden Tabakoğlu, "Arkadaşlarımız fakültelerinden yeni mezun oldular. Oradan da belki önemli bir donanımla geldiler ama şimdi artık sahadalar sahada olmak sorumluluk almak başka bir şey. Sahaya çıkmadan önce konunun en iyi bilenlerinden birebir onların anlatımıyla yaşamdan tecrübelerin aktarılması onlar için çok yararlı olacak." diye konuştu.

Sempozyum Başkanı Uzman Dr. Orhan Eroğlu ise sempozyumu 5 yıldır başarıyla sürdürdüklerini belirtti.

Acil servislerde başarının insanı anlamakla başladığını dile getiren Eroğlu, "Ekip olabilmek paylaşabilmek ve en önemlisi sakin kalabilmek. Bizi biz yapan değerler bunlar. Bu sempozyumu yeni başlayan arkadaşlar için en sık gördüğümüz konuları, en çok karşılaşılan vakaları konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Alanında uzman hekimlerin sunumlarıyla devam edecek sempozyum, bugün ve yarın yapılacak oturumların ardından sona erecek.