Adana Kozan'da meydana gelen 5.5'lik depremde hasar alan bir caminin minaresi halatla yıkıldı. Kozan ilçesindeki Minnetli mahallesinde bulunan cami minaresi depremde hasar aldığı için acil kontrollü yıkım kararı alındı. Yıkım işlemi Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

5.5'lik depremde hasar alan minare halatla yıkıldı

ADANA - Adana Kozan'da meydana gelen 5.5'lik depremde hasar alan bir caminin minaresine önce iş makinesiyle müdahale edildi, ardından halatla ikinci denemede yıkım gerçekleştirildi.

Kozan ilçesi Minnetli merkezli 5.5'lik deprem iki kırsal mahallede 45 yapıya zarar verdi. Yıkımların yaşandığı mahallelerden Minnetli'de bulunan bir cami minaresi de depremde hasar aldı. Hasar alan Minnetli Camii minaresinin tehlike oluşturması nedeniyle acil kontrollü yıkım kararı alındı. Bölgeye gelen Adana Büyükşehir Belediyesi ile Kozan Belediyesine ait AKOM ekibi çevre güvenliği aldıktan sonra yıkıma başlandı. İlk önce iş makinesi ile müdahale edilen minare ardından takılan halatla çekildi. İlkin halat koparken, ikinci seferde yıkım gerçekleştirildi.

Kozan Belediyesi Arama Kurtarma Merkezi Müdürü Ali Güven, 25 Temmuz'da meydana gelen 5.5'lik depremde hasar alan minarenin yıkımını Kozan ve Büyükşehir Belediyesiyle birlikte sağladıklarını ifade etti.

Yöre sakinlerinden Hayri İnce ise, "Minare hasar aldığı için her gün bir vatandaşın üzerine göçer diye huzursuz oluyordum. Şimdi yıkıldı en çok da ben rahatladım. Sürekli artçı oluyor. Artçı olmasa belki göçmez her gün artçı oluyor birinin üzerine göçecek diye tedirgin oluyordum" dedi.

Öte yandan caminin de hasar aldığı ilerleyen günlerde yıkımının yapılacağı bildirildi.