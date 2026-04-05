Bitlisli avukat mesleğini 49 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor

Bitlis'te 49 yıldır avukatlık yapan 76 yaşındaki Enver Derin, mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürmeye devam ediyor. Hak, hukuk ve adalet değerlerine bağlı kalarak genç meslektaşlarına da ilham veren Derin, Avukatlar Günü'nü kutladı.

Bitlis'te 49 yıldır avukatlık yapan 76 yaşındaki Enver Derin, sayısız davaya baktığı mesleğini ilk günkü heyecanla yürütüyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977'de mezun olan Derin, memleketine dönerek avukatlık yapmaya başladı.

Yaklaşık yarım asırdır çok sayıda duruşmaya giren, birçok cübbe eskiten 3 çocuk babası ve 5 torun sahibi Derin, adliye koridorlarındaki mesaisini sürdürüyor.

Azmi ve kişiliğiyle çevresindeki bazı gençleri mesleğe kazandıran 76 yaşındaki Derin, tutkuyla bağlı olduğu mesleğinde 49 yıllık tecrübesini genç meslektaşlarıyla paylaşıyor.

"Mesleğimin bütün güzelliklerini tattım"

Yıl boyunca yoğun çalışan Derin, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini ve Avukatlar Günü'nü kutladığını söyledi.

Birçok ilde duruşmalara katıldığını 2006'da kurulan Bitlis Barosunun kurucu başkanlığını yaptığını belirten Derin, "Sicil numaram bir. Meslek hayatımda hak, hukuk ve adalet için gayret gösterdim. Bunlardan hiçbir zaman taviz vermedim. Geliri ve rantı düşünmedim, görevimi mutlu olarak yerine getirdim." dedi.

Mesleğinin güzelliklerinden de söz eden Derin, şunları kaydetti:

"İş arkadaşlarıma da tavsiyem, mesleklerini severek yapsınlar. Geliri ve menfaati en son düşünmeliler. Bu, kendiliğinden gerçekleşecek bir olgudur. Bu bakımdan hak, hukuk, adalet ve demokrasi yolunda başarılı adımlar atmalarını temenni ediyorum. Kendilerinden de bunu istiyorum. Yaş kemale erdi, üç çeyreği bitirdim. Mesleğimin bütün güzelliklerini tattım ve severek yaptım. Tüm meslektaşlarımın da aynı şekilde 50. yıllarını doldurmalarını temenni ediyorum. Kendilerine başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
