47. Ulusal Plastik Cerrahi Kurultayı Antalya'da Başladı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) tarafından düzenlenen 47. Ulusal Kurultayı Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan bir oteldeki kurultaya, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahinin dünya çapında öncü isimlerinin de aralarında bulunduğu 800'ye yakın plastik cerrah katılıyor.

Kurultayda, bilimsel paneller, uluslararası davetli konuşmacılar, genç cerrahları teşvik eden yarışmalar ve plastik cerrahiye yön veren çeşitli konularda konferanslar yer alıyor.

TPRECD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, AA muhabirine, ABD, Meksika ve Tayvan başta olmak üzere 27 ülkeden uluslararası konuşmacı ve plastik cerrahın kurultaya katıldığını söyledi.

Türkiye'nin plastik cerrahide iyi bir noktada olduğunu belirten Yazar, "Türkiye plastik cerrahi ameliyatları ve uygulamalarında dünyada ilk 10 içerisinde yer alıyor." dedi.

"Yapay zeka bir gereklilik"

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Bilimsel İşler Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Demir ise kongrede birçok bilimsel başlığın tartışıldığını kaydetti.

Yapay zekanın özellikle plastik cerrahi açısından planlama, değerlendirme, araştırma, teşhis ve tedavi yönlerinde oldukça yardımcı bir faktör olarak katkıda bulunacağını düşündüklerini ifade eden, "Estetik plastik cerrahi açısından insan faktörünü tamamen öteleyeceğini düşünmüyoruz. Modern çağların özelliği olarak yapay zekayı mesleğimiz ve sağlık için kullanmak açısından bir gereklilik olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Etkinliğe konuk olarak katılan Kırgızistan Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Doç. Dr. Sultan Tukeshov da kurultayın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Kurultay yarın sona erecek.