Haberler

47. Ulusal Plastik Cerrahi Kurultayı Antalya'da Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 47. Ulusal Kurultayı, Antalya'nın Belek turizm merkezinde gerçekleştiriliyor. Etkinliğe 27 ülkeden 800'ün üzerinde plastik cerrah katılıyor ve yapay zekanın plastik cerrahideki rolü tartışılıyor.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) tarafından düzenlenen 47. Ulusal Kurultayı Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan bir oteldeki kurultaya, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahinin dünya çapında öncü isimlerinin de aralarında bulunduğu 800'ye yakın plastik cerrah katılıyor.

Kurultayda, bilimsel paneller, uluslararası davetli konuşmacılar, genç cerrahları teşvik eden yarışmalar ve plastik cerrahiye yön veren çeşitli konularda konferanslar yer alıyor.

TPRECD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, AA muhabirine, ABD, Meksika ve Tayvan başta olmak üzere 27 ülkeden uluslararası konuşmacı ve plastik cerrahın kurultaya katıldığını söyledi.

Türkiye'nin plastik cerrahide iyi bir noktada olduğunu belirten Yazar, "Türkiye plastik cerrahi ameliyatları ve uygulamalarında dünyada ilk 10 içerisinde yer alıyor." dedi.

"Yapay zeka bir gereklilik"

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Bilimsel İşler Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Demir ise kongrede birçok bilimsel başlığın tartışıldığını kaydetti.

Yapay zekanın özellikle plastik cerrahi açısından planlama, değerlendirme, araştırma, teşhis ve tedavi yönlerinde oldukça yardımcı bir faktör olarak katkıda bulunacağını düşündüklerini ifade eden, "Estetik plastik cerrahi açısından insan faktörünü tamamen öteleyeceğini düşünmüyoruz. Modern çağların özelliği olarak yapay zekayı mesleğimiz ve sağlık için kullanmak açısından bir gereklilik olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Etkinliğe konuk olarak katılan Kırgızistan Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Doç. Dr. Sultan Tukeshov da kurultayın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Kurultay yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.