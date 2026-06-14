Osmaniye'de 44 yıllık sınıf öğretmeni, alkışlarla emekli oldu

OSMANİYE'de 44 yıllık sınıf öğretmeni Yusuf Bikir (65), emeklilik öncesi son dersine girerek meslek hayatına duygusal bir törenle veda etti. Öğrencileri ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde okuldan uğurlanan Bikir, "Biz burada okula veda etmiyoruz, sadece ayrılıyoruz. Yine geleceğim, yine görüşeceğizö dedi.

Kentte Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Dede Korkut İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Yusuf Bikir, son dersine girdi. 44 yıllık eğitim hayatının ardından son kez 4'üncü sınıf öğrencilerine ders veren Bikir, ders bitiminde öğrencileri ve öğretmenlerinin alkışları eşliğinde sınıftan çıktı. Öğrenciler, uzun yıllar eğitim camiasına hizmet veren öğretmenlerinin üzerine gül yaprakları serpti. Okul koridorları ve merdivenlerinde sıralanan öğrenciler, sevgi gösterileriyle öğretmenlerini uğurlarken, duygusal anlar yaşandı. Bahçede devam eden törende, Okul Müdürü Mehmet Bereketoğlu tarafından Yusuf Bikir'e çiçek takdim edildi. Bereketoğlu, eğitim camiasına verdiği emeklerden dolayı Bikir'e teşekkür ederek emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diledi.

'BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM'

Kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında duygulandığını belirten Yusuf Bikir, "Böyle bir şey beklemiyordum, benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Her şeyin bir sonu olduğu gibi bizim eğitim hayatımız da buraya kadarmış. Bundan sonra emekli olup torunlarla vakit geçireceğiz inşallah. Bizim yerimize daha genç, daha dinamik öğretmenlerimiz gelecek. Her şeyin bir zamanı olduğu gibi bizim de zamanımız doldu. Biz burada okula veda ediyoruz demeyelim, sadece ayrılıyoruz. Ama yine geleceğim, yine görüşeceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum, hoşça kalınö diye konuştu.

Okul yönetimi tarafından yapılan paylaşımda ise "Bazı insanlar sadece ders anlatmaz, iz bırakır. Bugün öğrencilerimizle birlikte değerli meslektaşımız Yusuf Bikir öğretmenimizi emekliliğe uğurladık. Yılların emeği, sayısız öğrencinin hayatında bıraktığı güzel hatıralar ve dostluğu için teşekkür ederiz. Yolunuz açık, emekliliğiniz huzur dolu olsun hocamö ifadelerine yer verildi.

Meslek hayatı boyunca binlerce öğrencinin eğitimine katkı sağlayan Yusuf Bikir, okul hoparlöründen çalınan duygusal şarkılar eşliğinde öğrencileri ve meslektaşlarının alkışlarıyla uğurlandı. 1982 yılında Sivas'ın Zara ilçesinde öğretmenlik mesleğine başlayan Yusuf Bikir, 44 yıllık eğitimcilik kariyerini Osmaniye'de tamamlayarak emekliliğe ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı