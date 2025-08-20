44 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Adana'da Yakalandı

OSMANİYE polisi, iki aylık takibin ardından 44 yıl hapis ve 89 bin TL para cezası olan firariyi, Adana'da saklandığı adreste yakalayıp cezaevine gönderdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki ay süren çalışmaların ardından harekete geçti. Bilişim sistemlerinin veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 43 farklı olayda hakkında 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 89 bin TL adli para cezası bulunan A.K.'nın Adana'da saklandığı adresi belirledi. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak gerçekleştirilen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemleri tamamlanmak üzere Osmaniye'ye getirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adli mercilere sevk edilen A.K., cezaevine gönderildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,