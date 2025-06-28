44 Yaşında Moda Tasarımı Bölümünü Birincilikle Bitirdi

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25 yıl boyunca eğitim hayalini gerçekleştiren Ümmü Gemici, Hitit Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünden birincilikle mezun oldu. Dışarıdan lise eğitimini tamamlayarak üniversiteye adım atan Gemici, ailenin desteğiyle hayallerinin peşinden koşarak başarı elde etti.

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda Tasarımı Bölümünden birincilikle mezun olan 44 yaşındaki Ümmü Gemici, 25 yıllık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çeşitli nedenlerle lise öğrenimini yarıda bırakan Gemici, daha sonra evlenip 2 çocuk sahibi oldu.

Eğitim idealinden vazgeçmeyen Gemici, liseyi dışarıdan bitirdikten sonra girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 2023'te Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda Tasarımı Bölümüne yerleşti.

Bölümünü birincilikle bitiren Gemici, mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Gemici, gazetecilere, okuma hayalinin peşinden koşmayı hiç bırakmadığını söyledi.

Üniversite sürecinde eşinin ve çocuklarının desteğini aldığını belirten Gemici, "Çok heyecanlı ve mutluyum. 2 yıldır çok yoruldum. 25 yıllık geç kalmış bir mezuniyetti. İçimde kalmıştı üniversitede okumak, mezun olmak, diploma almak ama başardım." dedi.

Liseyi dışarıdan bitirdikten sonra daha fazlasını yapmayı istediğini dile getiren Gemici, "Lise döneminde de çok başarılı bir öğrenciydim. Pandemi sürecinden önce dikiş kursuna başladım. Sonra baktım bana yetmiyor. 'Daha fazlasını yapmak istiyorum.' dedim. Üniversite sınavına hazırlandım. Moda tasarımı bölümünü kazandım. Çok mutluyum. Hayallerimin peşinden koştum ve başardım." ifadelerini kullandı.

Gemici, birinciliğin ayrı gururu olduğunu vurgulayarak, "Öğrenci olmak çok güzel bir şey ama hem anne hem öğrenci olmak, aynı zamanda oğlumu evlendirdim bu süreçte, kayınvalide olmak, düğün yapmak hepsi bir arada çok yorucuydu ama en büyük destekçim tabii ki eşim, çocuklarım. Bana çok destek oldular, hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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