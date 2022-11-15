44. Kahire Uluslararası Film Festivali Başladı Güncel Haberler KAHİRE, 15 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 44. Kahire Uluslararası Film Festivali'nin açılış törenine katılan insanlar, 13 Kasım 2022. Festival, Pazar akşamı Mısır'ın Kahire Opera Binası'nda 50'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 108 filmin katılımıyla başladı. KAHİRE, 15 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 44. Kahire Uluslararası Film Festivali'nin açılış törenine katılan insanlar, 13 Kasım 2022. Festival, Pazar akşamı Mısır'ın Kahire Opera Binası'nda 50'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 108 filmin katılımıyla başladı. (Fotoğraf: Mohamed Asad/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Film Festivali Kahire Mısır Güncel Haberler

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