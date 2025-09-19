Haberler

42 Yılın Ardından İmam Hatip Ünal Güngördü Emekliye Ayrıldı

Çorum'un Laçin ilçesinde 42 yıl boyunca görev yapan din görevlisi Ünal Güngördü, emekliye ayrılarak vatandaşlarla vedalaştı. Güngördü, imamlık mesleğine olan bağlılığını vurguladı.

Çorum'un Laçin ilçesinde 42 yıl görev yapan imam hatip Ünal Güngördü, emekliye ayrıldı.

Ulu Cami'de 1983 yılında göreve başlayan din görevlisi Ünal Güngördü, 42 yıl caminin imam hatiplik görevini yürüttü.

Emekliye ayrılması dolayısıyla vatandaşlarla vedalaşan Güngördü, "Herkesin ve her kesimin imamı olmaya gayret gösterdim. Dünyaya bir daha gelsem yine de Peygamberimizin de mesleği olan imamlığı seçerdim. İmamın emeklisi olmaz, rahmetlisi olur." ifadelerini kullandı.

