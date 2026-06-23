Çocukluk hayalini kızı ile yaşayıp, üniversiteden mezun oldu

ISPARTA'da babasının kararıyla 5'inci sınıftan sonra eğitimini sonlandırmak zorunda kalan Aysel Temel (42) çocukluğundaki sağlık personeli olma hayaline kavuşmak için ilk adımı tamamladı. Temel, üniversiteden mezun olup paramedik olarak mesleğe başlayan kızından sonra kendisi de aynı bölümde eğitim görüp, mezuniyet oldu.

Eğirdir ilçesinde oturan Aysel Temel, ilkokul 5'inci sınıfı tamamladıktan babasının kararıyla eğitimini sonlandırmak zorunda kaldı. Okula gidemediği yıllarda sağlık personeli olma hayali kuran Temel, 15 yaşında evlenip, 17 yaşında kızı Ayşegül'ü dünyaya getirdi. Aysel Temel, kızının ortaokulda eğitim gördüğü dönemde kendisi de açık öğretimden ara vermek zorunda kaldığı eğitimine başladı. Kızından önce lise eğitimini tamamlayan Temel, Ayşegül'e üniversite sınavına moral olarak destek sağladı.

MEZUNİYET SEVİNCİ

Aysel Temel, 2020'de üniversite öğrenimine başlayan kızına destek amacıyla eğitimine bir süre ara verdi. Temel'in kızı, 3 yıl önce özel bir üniversitenin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu bünyesindeki İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Bölümü'nden mezun oldu. Çocukluğunda hayal ettiği mesleği tercih eden kızının mezuniyet töreninde büyük sevinç yaşayan Aysel Temel, üniversite eğitimine başlamaya karar verdi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda İlk ve Acil Yardım programına 2 yıl önce kaydını yaptıran Temel, öğrenimini başarıyla tamamladı. Aysel Temel, mezuniyet töreninde kep atarak çocukluğunda kurduğu hayaline kavuşmanın gururunu yaşadı. 3 yıldır paramedik olarak görev yapan Ayşegül de annesinin mezuniyet törenine katılıp, sevincine ortak oldu.

'BENİM İÇİN BAŞARMAKTAN BAŞKA SEÇENEK YOK'

Çocukluk hayali ve öğrenim hayatını anlatan Aysel Temel, "Babamın kararıyla 5'inci sınıftan sonra okula gidemedim. Evlendikten sonra çocuğumla eğitimimi sürdürdüm. Çocukluğumda hayalini kurduğum mesleği kızım da tercih etti. Onun mezuniyetinde çok sevinç ve gurur yaşadım. Kızımın mesleğe başlamasının ardından üniversite sınavına girip, kızımın mezun olduğu ve benim de okumayı isteğim bölümü kazandım. Üniversiteye ilk geldiğim gün Latince terimleri görünce, 'Yapabilir miyim' diye düşündüm. Sonra kendime 'Benim için başarmaktan başka seçenek yok' dedim. Dersi anlamak için hocalarımın gözlerinin içine bakıyordum. Öğrenci arkadaşlarım çocuğumun yaşındaydı. 'Uyum sağlayabilir miyim' endişesi taşıdım ama odaklanmam gereken tek şeyin hayalimi başarmak olduğunu kendime hatırlattım. Gün geçtikçe kendimi onlarla aynı yaştaymış gibi hissetmeye başladım" dedi.

'HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM, BAŞARDIM'

Çocukluğunda okula giderken gördüğü arkadaşlarının arkasından gözyaşı döktüğünü belirten Temel, "Çocukluğumda kendime verdiğim sözü, üniversiteden mezun olarak tuttum. Bölümü ilk kazandığımda en büyük destekçim kızımdı. Eğitim dönemimde zorlandığım soruları kızıma soruyordum, bana yardım etti. Hayalini kurduğum mesleği yapabileceğim diplomamı kazanmamın gururunu yaşıyorum. Hayalimi gerçekleştirdim, başardım. Mezuniyetimde kızım yanındaydı. Hayalimi gerçekleştireceğim, sağlık personeli olarak göreve başlayacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. İnsan hayatına dokunmayı, yardım etmeyi seviyorum. Mesleğe başladığımda insanlara nefes olmak, hayatlarını kurtarmak benim için çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı