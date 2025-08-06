41 Yıl Kaçak Yaşadı, TIR'da Yakalandı

41 Yıl Kaçak Yaşadı, TIR'da Yakalandı
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Bursa'da 'Kasten öldürme' suçundan 41 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 5 yıldan beri aranan M.D., park halindeki TIR'da yakalandı.

BURSA'da 'Kasten öldürme' suçundan 41 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan M.D. (32), kaldığı TIR'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan 41 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan M.D.'nin, Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde park halinde olan TIR'ın konteynerinde kaldığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, M.D.'yi kaldığı TIR konteynerinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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